MHP Kahta İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Teşkilat mensupları, davetliler ve vatandaşların katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, yeni hizmet binasının ilçe teşkilatının çalışmalarına katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Kahta’da MHP İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binası dualar eşliğinde hizmete açıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Açılış programı kapsamında MHP teşkilat mensupları araç konvoyu eşliğinde yeni ilçe başkanlığı binasının bulunduğu Turgut Özal Mahallesi Yakup Canpolat Caddesi’ne geldi. Parti binası önünde düzenlenen törende ilk olarak kurban kesimi gerçekleştirildi.

Program, aziz şehitlerin anısına yapılan saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Törene MHP teşkilatlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan MHP Kahta İlçe Başkanı Bedir Çakmak, yeni hizmet binasının teşkilat çalışmalarına güç katacağını belirterek, binanın Kahta’ya ve MHP camiasına hayırlı olmasını temenni etti. Açılış programına katılan misafirlere teşekkür eden Çakmak, parti teşkilatı olarak ilçede çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Programda konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş ise katılımcıları Kürtçe “Hûn bi xêr hatin” sözleriyle selamladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileten Gümüş, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü esas alan köklü bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

Türkiye’nin geleceği açısından toplumsal birlik ve huzurun önemine dikkat çeken Gümüş, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefinin ülkenin kalkınması ve istikrarı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Türkler ve Kürtlerin yüzyıllardır aynı coğrafyada kardeşlik içerisinde yaşadığını vurgulayan Gümüş, ortak değerler etrafında kenetlenmenin önemine işaret etti.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra hizmet binasını gezerek teşkilat mensuplarından bilgi aldı.

MHP Kahta İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının, parti faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması ve vatandaşlarla teşkilat arasındaki iletişimi güçlendirmesi hedefleniyor.

Yoğun katılımın gözlendiği program, açılışın ardından gerçekleştirilen sohbetler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Adıyamanlılar Net