Belediye, ana hizmet binasına kurduğu yeni asansör sistemiyle, özellikle tekerlekli sandalye kullananlar, merdiven çıkmakta zorlanan yaşlı vatandaşlar ve bebek arabalı anneler gibi tüm hemşehrilerinin belediye hizmetlerine rahat bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Asansör sistemi, vatandaşların giriş katından üçüncü kata kadar kolaylıkla ulaşmasına imkan tanıyor. Daha önce yalnızca engelli rampasını kullanarak binaya erişebilen vatandaşlar, artık tüm katlara rahatlıkla erişebilecek. Bu sayede, belediye hizmetlerinden yararlanmak isteyen engelli, yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlar için daha konforlu ve erişilebilir bir hizmet sunulmuş oldu.

"Başkan Hallaç'tan Açıklama"

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, asansör sistemini ilk kez 9 yaşındaki engelli Esila Nur Karakaya ile birlikte test etti. Esila Nur'un mutluluğu gözlerinden okunurken, Başkan Hallaç bu projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Hallaç, "Belediye olarak her vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Engelli hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak adına farklı projeler geliştiriyoruz. Bu asansör sistemi, onların kamu hizmetlerinden en verimli şekilde faydalanmalarını sağlayacak," dedi.

Bu uygulama, Kahta Belediyesi'nin engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik attığı adımların bir parçası olarak öne çıkıyor. Başkan Hallaç, bu tür projelerin devam edeceğini ve vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Kaynak : PHA