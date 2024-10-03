Uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 57 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-41" operasyonlarında, 967 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü Narkoçelik operasyonlarının 41'incisi bu kez 57 ilde düzenledi.

57 İlde Zehir Tacirlerine, Uyuşturucu Madde ve İmalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-41” operasyonlarında; 967 Kg Uyuşturucu Madde, 5 Milyon 8️57 Bin 5️20 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

Operasyonlarda 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

5️⃣7️⃣ İlde Zehir Tacirlerine, Uyuşturucu Madde ve İmalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-41” operasyonlarında; ⚠️9️⃣6️⃣7️⃣ Kg Uyuşturucu Madde, ⚠️5️⃣ Milyon 8️⃣5️⃣7️⃣ Bin 5️⃣2️⃣0️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗6️⃣4️⃣4️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.Aziz… pic.twitter.com/z0Egp0IIPi— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 1.603 ekip, 4.127 personel, 25 hava aracı ve

41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 57 ilde "NARKOÇELİK-41” operasyonın detaylarını paylaştı.