Uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 57 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-41" operasyonlarında, 967 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü Narkoçelik operasyonlarının 41'incisi bu kez 57 ilde düzenledi.

57 İlde Zehir Tacirlerine, Uyuşturucu Madde ve İmalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-41” operasyonlarında; 967 Kg Uyuşturucu Madde, 5 Milyon 8️57 Bin 5️20 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

Operasyonlarda 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 1.603 ekip, 4.127  personel, 25 hava aracı ve
41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 57 ilde "NARKOÇELİK-41” operasyonın detaylarını paylaştı.

Kaynak: igf