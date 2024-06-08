Çevre bilinci oluşturmak amacıyla Şeyhbaba ilköğretim okulunda düzenlenen etkinliğe Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle beraber temizlik yapan Başkan Hallaç, “Çevrenin korunması ve tüm değerleriyle birlikte yaşatılarak geleceğe aktarılması açısından küresel çabalar belirleyici olsa da işin özünde her zaman bireyin ve toplumun olduğu unutulmamalıdır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün ve Türkiye Çevre Haftası'nın, bu konudaki duyarlılığın ve farkındalığın artmasına ve yaşam alışkanlıklarımızda köklü değişikliklere vesile olmasını diliyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kahta Şeyhbaba ilköğretim okulunda düzenlenen ‘Hepimizin Bir Dünyası Var’ adlı etkinlik kapsamında Kahta Belediyesi Personeli Çevre Mühendisi Abdullah toplu, öğrencilere sıfır atık konusunda bilgiler paylaştı. Öğrenciler daha sonra topladıkları geri dönüşüm atıklarını alandaki geri dönüşüm kutusuna yerleştirdiler. Etkinlik sonunda Kahta Belediyesi tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak : PHA