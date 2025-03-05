Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını onurla taşıdım, halkın içinde olmak, onların sorunlarını,yaşadıkları zorlukları yakından izlemek, çözebildiklerime yardımcı olmak, olaylarla ilgili bakış açımı ve çözüm önerimi kaleme almak beni her zaman mutlu etmiştir.Takdir edersiniz ki, bu mücadele o kadar kolay olmadı. Siyasette ailenizin desteği önemlidir. Sağolsunlar hep yanımda oldular. Maddiyatı hiç söylemiyorum. Çocuklarınızın zamanından alırsınız, gün olur ki onları hiç göremezsiniz.Çünkü bir günde onlarca yere gitmek zorunda kalırsınız. Siyaset gerçekten halka adanmışlıktır. Siyaset meşakatlidir aynı zamanda.Hayatım boyunca vefayı önemsedim, yol arkadaşlarıma vefalı da oldum. Onların bir yerlere gelmesi beni gerçekten sevindirdi.Bireysel çıkarlardan çok toplumsal çıkarları önemsedim.Ama siyset bazen de acımasız.İlkeli siyaseti yapmaya çalıştım.Üzüldüğüm, kırıldığım noktalar da oldu.Ama bu yolda yürümekten asla vazgeçmedim. Ülkemize demokrasi tam anlamıyla yerleşsin diye bizim de katkımız olmalıdır dedim.

Partimizin bel kemiği gençler ve kadınların Sahadaki emeğini, önemini hep vurguladım.Evet, başarı olunca kişi ben kazandım der. Ya da başarıya imza atan çok olur.Tek elle alkış çalınmaz, birlikte olunca güçlü olunur.İşin mutfağında biz kadınların mücadelesi de yabana atılmamalıdır. Tarlada izi olan kadınlar için söylüyorum.

Siyasette kadının emeği ve önemi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve demokratik değerlerin güçlenmesi açısından büyük bir rol oynamaktadır. Kadınlar, siyasette yalnızca temsil edilmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal sorunların çözülmesinde, karar alma süreçlerinde ve politikaların şekillendirilmesinde de etkin bir şekilde yer almalıdır.

Kadınların siyasetteki varlığı, toplumda adaletin ve eşitliğin sağlanmasında önemli bir adımdır. Kadınlar, aile içi şiddet, sağlık, eğitim, iş gücü ve çocuk hakları gibi konularda duyarlı politikalar geliştirebilir. Ayrıca, kadınların farklı bakış açıları, siyaset dünyasına çeşitlilik ve yenilik getirir. Kadınların siyasette daha fazla yer alması, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı sağlar ve daha kapsayıcı bir toplum yaratılmasına yardımcı olur.

Kadınların siyasetteki etkisi, sadece kadınları değil, toplumun her bireyini olumlu şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, kadınların siyasetteki emeği ve katkısı, toplumsal değişimin temel taşlarından biridir.

Hep denilir ya siyasette bir hikayeniz olsun!...

Siyasette kadının hikayesi, eşitlik, özgürlük ve güçlenme temellerine dayanmalıdır.

Bu hikaye nasıl mı yazılır?...

- Eşit Temsil ve Katılım: Kadınların siyasete katılımı arttıkça, toplumsal eşitlik sağlanabilir. Kadınların karar alma süreçlerinde yer alması, politikaların toplumun her kesimine hitap etmesini sağlar.



-Toplumsal Değişim: Kadınlar, toplumsal yapıları değiştiren, sosyal adalet ve haklar konusunda duyarlı politikalar geliştirebilirler. Kadınların siyasetteki etkisi, şiddet, eğitim, sağlık ve çalışma hayatı gibi pek çok alanda reformlara yol açabilir.

- Güçlenme ve Liderlik:

Kadınların siyasette liderlik rollerini üstlenmesi, hem kadınları hem de tüm toplumu güçlendirir.

- Engellerin Aşılması: Kadınların siyasette karşılaştığı engellerin aşılması, eşit fırsatlar yaratılmasına zemin hazırlar. Kadınların hikayesi, güçlüklerin üstesinden gelerek toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırma yolunda atılan adımların simgesi olmalıdır.

Sonuç olarak, siyasette kadının hikayesi, sadece bir mücadelenin öyküsü değil, aynı zamanda toplumların daha adil, eşit ve özgür bir hale gelmesinin yolunu açan bir süreç olmalıdır.

Kısaca bizim #Adıyaman'da bir hikayemiz var, #Gölbaşı'nda bir hikayemiz var. Hikayemiz henüz bitmedi, yeni başlıyor! Birlikte olursak, birbirimize karşı samimi olursak başarırız diye düşünüyorum.

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