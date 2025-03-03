Bir iş için, ailece Şehirden ayrılıp, bir ilçemize gideceğiz.

Yol kenarındaki bir köyün içinden geçeceğiz,

Aniden sağlı-sollu tarafımızdan onlarca motosikletli geçiyor.

Plâka yok, yaşları küçük, eminim ehliyetleri de yoktur.

Motor dediysek öyle, öyle ahım-şahım pahalı motosikletlerden değil.

Kaliteli, büyük silindir hacmi (cc) yüksek motorlardan değil, ama küçük, basit motorlardan da değiller.

Genellikle küçük cc’li motosikletler alınıp, silindir hacimleri arttırılmış motorlar.

50 cc motosikletleri alıp, 100,125 cc’lik yaptırıyorlar, kalın teker çıkarıp, incesini takıyorlar, artık kime/nasıl, neye yaptırıyorlar bilemiyorum.

Bunlarda öyle sanıyorum.

Kendileri küçük, ama gayet hızlı gidiyorlar.

Tabi etrafını rahatsız edecek derecede, hatta ağızlarına çıkan her türlü küfürlere aday olarak kullanıyorlar.

Biz de yeterince söyledik, desek yeridir, yalan olmaz sanırım.

Tam da öğle vakti, yani 12-13 arası.

Baktık olacağı yok, köyün içinde yolun kenarında bir akrabamızın evinin önüne aracımızı çekip, durduk.

Bu arada,13-14 yaşlarında ki çocuklardan oluşan motor sürüsü, bizi geçip gittiler.

Selâm, merhaba, hoşbeşten sonra, olan biteni anlattık.

Akrabamızdan biri; “ bizim oğlan da içlerinde” demez mi?

Şaşırdık, söylediklerimizden mahcup olduk, ama ne çare, sonuçta olanlar gerçekti.

Sohbetimiz çocuklar, motor olacak şekilde, devam ediyordu.

”Oğlanın yaşı daha küçük, niye izin veriyorsunuz?”

“ Ne siz sorun, ne biz söyleyelim, bir türlü çare bulamadık. Okula gidiyor, ama ders çalışma falan yok, varsa-yoksa motosiklet. Bir sevdadır tutturmuş gidiyor. Çevre köylerden yaşıtları da motor alınca, topluca ana yolda, işte böyle tehlikeli sürüşler yapıyorlar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz.”

“Buralara Jandarma bakar, onlar bir şey yapamıyorlar mı?”

“Yakalayamıyorlar ki. Peş