Nasırlı Eller de Bizim, Kalem Tutan Eller de!...

100 yıldan uzun süredir, dünya genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. 8 Mart, kadınların başarılarını kutlayan küresel bir gün olmasının yanı sıra cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık konularında farkındalık yaratıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların tarihsel olarak verdikleri eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin simgesidir. Bu özel gün, kadınların toplumdaki yerine dikkat çekmek, onların başarılarını kutlamak ve daha adil bir dünya için yapılması gerekenleri hatırlatmak için bir fırsattır. Kadınların sadece evde değil, iş yaşamında, sanatta, bilimde ve her alanda gösterdikleri başarılar büyük bir ilham kaynağıdır. 8 Mart, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliği, şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmenin önemini bir kez daha vurgular. Kadınlar; eğitir, üretir, ilham verir ve dünyayı güzelleştirir.

Cumhuriyetimiz, yaşadığımız coğrafyada kadın haklarının kalesidir. İkinci yüzyılımızda demokratik, eşitlikçi ve kapsayıcı bir Türkiye'ye ulaşmada kadınlarımızın güçlü ve kararlı duruşu en büyük güvencemizdir. Çünkü Türkiye'miz hepimizin.

Kadınların toplumdaki gücünü, emeklerini ve hak ettikleri eşitliği her alanda savunmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Kadınların yalnızca bugün değil, her gün desteklenmesi, değer görmesi ve eşit haklara sahip olması için çaba harcamalıyız.

Kadınların eşitlik, özgürlük ve hak mücadelesinin simgesi olan bu günde, bizler de kendi sözümüzü, kendi irademizle söylüyoruz. Mücadele eden kadınlar olarak direnişin, dayanışmanın ve umudun sesi olmaya devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte varız. Yaşasın kadınların birlik mücadele ve dayanışma günü!

Yaşamda ısrarlı, özgürlükte kararlıyız.

Yaşasın 8 Mart!💜

🌸 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun! 🌸

#8MartDünyaKadınlarGünü