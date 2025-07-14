Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Temmuz’da gerçekleştirdiği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki hitabına atıf yapılarak, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonuyla yeni bir döneme girdiği ifade edildi.



Kablan: Tarihi bir sürecin içindeyiz

Basın açıklamasının başında konuşan İl Başkanı Kablan, 12 Temmuz’da yapılan AK Parti İstişare Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu mesajların tarihi nitelikte olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



“Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızda ülkemizin geleceğine dair son derece tarihi öneme haiz gelişmeler bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklandı. AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk düşüyor. Bunun bilinciyle çalışıyoruz.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle: 'Bugün yeni bir gündür'

İl Başkanı Kablan, Erdoğan’ın toplantıda yaptığı konuşmadan şu başlıkları aktardı:



“Sayın Cumhurbaşkanımız, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar terörle çok boyutlu mücadele edildiğini, bir yandan silahlı mücadele verilirken, bir yandan da teröre zemin oluşturan bataklığın kurutulması için tarihi adımlar atıldığını ifade etti.



Dün itibarıyla 41 yıllık terör belasının sona erme sürecine girdiğini ilan etti. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Bugün yeni bir gündür, büyük Türkiye’nin kapıları aralanmıştır.’”



‘Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın’

Kablan, toplumda oluşabilecek belirsizliklerin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, Erdoğan’ın “Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz” mesajını hatırlattı:



“Hiç kimse korkmasın, tedirgin olmasın, endişeye kapılmasın. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvasıdır. 86 milyon insan olarak biz birlikte Türkiye’yiz. Ne yapıyorsak milletimiz için, istiklalimiz ve istikbalimiz için yapıyoruz.”



'Şehitlerin gayesi menzilini buluyor, fedakarlık taçlanıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında yer alan, şehit ve gazi ailelerine yönelik mesajları da aktaran Kablan, duygusal bir vurguda bulundu:



“Cumhurbaşkanımız şehit analarına ve babalarına ‘ellerinizden öpüyorum’ diyerek, onların hatırasına kimsenin leke süremeyeceğini belirtti. Gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak. Gazilerimizin fedakârlığı da taçlanacak.”



‘Bu bir pazarlık değil, devlet aklının neticesidir’

AK Parti İl Başkanı, yürütülen sürecin bir müzakere ya da taviz değil, milli iradenin ve devlet kararlılığının sonucu olduğunu söyledi:



“Terörsüz Türkiye Projesi bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al-ver sürecinin neticesi değildir. En başından beri çok dikkatliydik, bugün daha da dikkatliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne eğdirtmeyiz.”



‘Kardeşliğin siyasi takipçisiyiz’

Kablan, konuşmasının devamında Türkiye’de kardeşliğin inşası adına bu haftayı büyük bir farkındalıkla geçireceklerini vurguladı. Hafta boyunca ev ve iş yerlerine Türk bayraklarının asılacağını belirten Kablan, şu ifadeleri kullandı:



“Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Bu haftanın tarihî bir başka önemi de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümüdür. O gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak, yine aynı ruhla kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız.”



‘15 Temmuz ruhunu yaşatacağız’

Hafta boyunca gerçekleştirilecek programların 15 Temmuz’u anmak ve anlamlandırmak adına önemli olduğuna değinen Kablan, açıklamasını şöyle tamamladı:



“Bu millet, 15 Temmuz gecesi nasıl tanklara, uçaklara, namlulara karşı bir araya geldiyse; bugün de aynı ruhla, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı koruma kararlılığındadır. Biz de Adıyaman’da bu birlik ruhunu diri tutmak için esnaf ziyaretleri, bayrak dağıtımları ve anma programlarıyla sahada olacağız.”

Kaynak : PHA