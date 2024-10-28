Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik aralıksız sınır ötesi operasyonları ele alınacak.ANKARA (İGFA) - Kabine bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem TUSAŞ'a terör saldırısı olacak. İki PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son durum görüşülecek. TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası, sınır ötesinde devem eden terörle mücadele operasyonlarına mercek tutulacak.

Bu arada TRT Haber'in aktardığı habere göre, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye indirilen darbe ve terör örgütüne yönelik olası yeni hava harekatları ele alınacak.

MİT'in, SİHA'larla terör hedeflerine yönelik operasyonları, istihbarat verileri eşliğinde değerlendirilecek.

İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve Orta Doğu'da gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin, Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda, 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program sonrası gelinen aşama görüşülecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası değerlendirilecek.