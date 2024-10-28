Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralanan vatandaşların son durumuna dair şu ifadelere yer verildi: “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17’si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.”

Saldırı sonrası yaralıların hızlı bir şekilde hastanelere sevk edildiğini belirten Sağlık Bakanlığı, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

Kaynak : PHA