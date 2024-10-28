Başkan Torunoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet; ülkesine, milletine ve geleceğine inanan tüm vatandaşlarımızın eşitliği ve özgürlüğü temeli üzerine kurulmuş en kıymetli varlığımız, gelecek nesillere en değerli emanetimizdir. Öncelikle, büyük Kurtuluş Mücadelesinin ardından, milletimizin hak ettiği yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğunu bildiren, bu ülkenin yolunu çağdaş medeniyetler yolu olarak tüm dünyaya ilan eden, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum.

Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel ve gurur dolu bir gündür. Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, ancak aynı kararlılık ve sahiplenme ile korunmak ve yaşatılmak zorundadır. Bu görev bize miras kaldığı gibi, bizden de sonraki nesillere ulaşacaktır. Çağdaş medeniyetler seviyesine giden en güzel yol Cumhuriyet yoludur.

Milletimizin ortak iradesiyle, hep beraber, el ele gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin son noktası olan Cumhuriyet, bugün bizlere her zamankinden daha fazla güç ve azim vermektedir.

29 Ekim, inançlı ve kararlı bir ulusun, ‘Tam Bağımsızlık Mücadelesinin örnek bir ürünüdür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini, ekonomik zaferlerle taçlandırarak yarınlara taşıma azmi ve inancıyla yorulmadan yarınların büyük Türkiye’si için çalışmaya devam ediyoruz.

Aradan geçen bir asırda ülkemiz önemli mesafeler kat etmiştir. Cumhuriyetimizin değerlerini yükselterek bugünlere taşıma azmiyle ilerleyen ülkemiz, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgemizin ve dünyanın parlayan yıldızıdır. Milletçe el birliği ve gönül birliğiyle çalışmayı sürdürürsek çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline gelmemizin önünde hiçbir engel yoktur. Dün olduğu gibi bugün de iyi ve kötü günde bir arada olan milletimiz aştığı tüm zorluklarla ve karşısına çıkan engellerle yaptığı mücadelesiyle yarınlara emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam etmektedir.

Bu düşüncelerle, Adıyaman iş dünyası adına, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bize bu topraklarda, bu imkânlarla yaşama imkânını sunabilmek için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Bayramı'nın, Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşma azmini ve çabasını, ülkemizin aydınlık geleceği için kendisine şiar edinmiş büyük milletimize kutlu olmasını, ülkemize ve ulusumuza mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum” dedi.



Kaynak : PHA