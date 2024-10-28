İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-23" operasyonlarında 216 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürz operasyonlarının 23'üncüsünü 45 ilde düzenlediklerini duyurdu.
Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik Gürz-23 operasyonu kapsamında 216 şüpheli yakalandığını duyurdu.
Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.