Kalıcı deprem konutlarının teslim sürecine geçilmesiyle birlikte Yenimahalle’deki K-8 Konteyner Kent te söküm ve kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, vatandaşların yeni konutlarına yerleşmesiyle boşaltılan bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında AFAD yetkililerinden bilgi aldı. Vali Varol, süreçte görev alan ekiplere teşekkür ederek, geçici barınma alanlarının zamanında ve planlı şekilde kaldırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

AFAD tarafından yürütülen söküm çalışmaları kapsamında, kullanılabilir durumda olan ekipmanlar envantere alınırken, alanın rehabilitasyonu da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Kaynak : PHA