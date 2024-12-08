Kampanya çerçevesinde yapılacak olan yardımlardan yaklaşık 30 bin ailenin faydalanması amaçlanıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte İHH İnsani Yardım Vakfı, savaş ve kriz bölgelerinde zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren insanlara “İyilik Soğuk Geçirmez” sloganıyla yardım eli uzatmak için çalışmalara başladı. Savaş ve kriz bölgelerinde yaşayan insanlar, her yıl kış mevsimiyle birlikte ağır yaşam koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Süregelen çatışmalar ve zorunlu göç nedeniyle pek çok aile barınma, ısınma ve kışlık elbise gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Çoğu zaman sığınacak bir yer ya da ısınacak yeterli yakacak bulamayan bu aileler, soğuk hava koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, sert kış şartları ölümcül olabiliyor. Bu kasamda İHH İnsani Yardım Vakıfı, sünger yatak, battaniye, mont, çizme ve yakacak gibi temel ihtiyaç malzemelerini, savaş ve kriz bölgelerine ulaştırmayı amaçlıyor. Vakıf, savaş ve kriz bölgelerinin yanı sıra Türkiye’de bulunan ihtiyaç sahiplerine de ulaşmayı planlıyor. Yapılacak olan kampanya sonunda 30 bin aileye yardım ulaşılması hedefleniyor.

Başlatılan kış kampanyasına destek olmak için aşağıdaki ihtiyaç malzemelerine belirlenen tutarda destek olabilirsiniz. İhtiyaç malzemelerinin belirlenen tutarları ise: 1 sünger yatak 600 TL, 1 battaniye 600 TL, 1 mont 500 TL, 1 çizme 400 TL, 1 çuval yakacak 120 TL, 1 ton yakacak 4 bin 800 TL, 1 tır yakacak 120 bin TL şeklinde.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın, “İyilik Soğuk Geçirmez” kış kampanyasına destek olmak için vakfın, banka hesap numaralarından veya online bağış yöntemiyle bağışta bulunabilir ayrıca 'KIS', "MONT", "CIZME veya BOT", "YAKACAK", “BATTANIYE" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 30 TL, 4072 kısa mesaj göndererek 130 TL karşılığında destek olabilirsiniz.



Kaynak : PHA