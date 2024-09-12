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14 Mayıs 2023 seçimlerinde 44 milletvekili çıkaran İYİ Parti, son dönemde yaşanan istifalarla Meclis'teki sandalye sayısını 30'a düşürdü. Ümit Özlale'nin istifası, bu süreçte dikkat çeken son gelişme oldu.

Özlale, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." Bu açıklamayla birlikte İYİ Parti'den ayrılan isimler arasına katılan Özlale’nin istifası, partide yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

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