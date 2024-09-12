"580 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi"

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinesinde 50 ilde düzenlenen operasyonlarda; toplam 580 kg uyuşturucu madde, 121 bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 316 uyuşturucu satıcısı ve zehir taciri yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonda, 790 ekip, 1.910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

"Yerel Suç Örgütlerine Ağır Darbe"

Yerlikaya, operasyonların özellikle yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatçılarına yönelik gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye genelindeki operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların türleri ve miktarları, illere göre çeşitlilik gösterdi. Öne çıkan operasyonlardan bazıları şunlar:

İstanbul: 107,5 kg skunk, 58 kg eroin, 46 kg metamfetamin ve 3 kg bonzai ele geçirildi, 6 sokak satıcısı yakalandı.

Ankara: 130 kg esrar, 6 kg afyon sakızı ve 3 bin 641 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 10 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Gaziantep: 40 kg skunk yakalanırken, 2 zehir taciri gözaltına alındı.

Antalya: 30 kg esrar ve 13 bin 895 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek 4 sokak satıcısı yakalandı.

Van: 22 kg metamfetamin ele geçirildi, 3 zehir taciri gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya: "Kararlıyız"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız," ifadelerini kullandı. Operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle," dedi.

"Süregelen Mücadele"

Yerlikaya’nın açıklamaları, Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür operasyonların devam edeceğini belirten Bakan, halkın güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Kaynak : PHA