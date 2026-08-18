Konya'dan Adıyaman-Kahta'ya sefer yapan yolcu otobüsü, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yakınlarında TAG Otoyolu'nda tıra arkadan çarptı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada otobüs şoförü Turan Delikanlı ile muavin olarak görev yapan Mehmet Sait Çetinkaya hayatını kaybetti, otobüste bulunan 17 yolcu yaralandı. Yaralılardan A.K. ve L.K.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı kesimi Kömürler mevkiinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Turan Delikanlı yönetimindeki 02 KP 006 plakalı Konya-Kahta seferindeki yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen O.Y. yönetimindeki çekiciye bağlı 27 BCA 117 plakalı dorseye arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 17 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep kent merkezi ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs Tıra Arkadan Çarptı

Kaza, TAG Otoyolu'nun Nurdağı kesimi Kömürler mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Turan Delikanlı'nın kullandığı 02 KP 006 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden O.Y. yönetimindeki 27 AYY 581 plakalı çekiciye bağlı 27 BCA 117 plakalı dorseye arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Şoför Ve Muavin Hayatını Kaybetti

Kaza sonrası ekiplerin yaptığı kontrolde otobüs şoförü Turan Delikanlı ile muavin olarak görev yapan Mehmet Sait Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otobüste yolcu olarak bulunan 17 kişi ise kazada yaralandı.

17 Yolcu Hastanelere Kaldırıldı

Kazada A.Ç., A.B.Ç., A.D., B.Ç., B.S., E.M., E.T., H.A.E.E., H.N.B., M.B., M.A., S.D., S.D., Ş.T., V.H., A.K. ve L.K. isimli 17 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezi, Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan A.K. ve L.K.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Vali Çeber'den Kaza Açıklaması

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kazanın gece saat 02.30 sıralarında Nurdağı Gişeler mevkiinde meydana geldiğini açıkladı.

Çeber, otobüs şoförü Turan Delikanlı ile host olarak görev yapan M.S.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, otobüste yolcu olarak bulunan 17 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini ve tedavilerine başlandığını belirten Çeber, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolun tek şeritten yeniden trafiğe açıldığını söyledi.

Kazayla İlgili İnceleme Sürüyor

Kazanın ardından olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

Ekiplerin kazanın meydana geliş nedenini belirlemeye yönelik çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.