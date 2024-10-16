Dervişoğlu, iktidarın amacının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "ömür boyu tek adamlık" sağlamak olduğunu belirtti.

“Yeni Anayasa, Tek Adam Rejimini Kalıcı Kılmak İçin”

Dervişoğlu, hükümetin yeni anayasa hazırlıkları konusunda dile getirdiği taleplerin, demokratik bir yapıyı güçlendirmekten ziyade, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkilerini genişletme ve tek adam yönetimini kalıcı kılma amacı taşıdığını savundu. Türkiye’nin yeni bir iktidara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, mevcut yönetimin devletin ve milletin çıkarlarından uzak, şahsi ve siyasi çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

“MHP-DEM Parti Teması: Toplumu Kullanma Çabası”

Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti ile kurduğu temasları "toplumun farklı kesimlerini kendi siyasi emellerine alet etme çabası" olarak nitelendirdi. İYİ Parti lideri, bu durumun, geçmişte rafa kaldırılan "ihanet sürecinin" tekrar gündeme getirildiğini savunarak, "Bu senaryo, daha önce gördüğümüz bir filmin devamı. Senaryo aynı, sadece oyuncular değişti" dedi.

"Numan Kurtulmuş’un Açıklamalarına Tepki"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili tartışma yaratacak açıklamalarına değinen Dervişoğlu, Kurtulmuş’un devlet ve millet kavramlarını çarpıttığını öne sürdü. Dervişoğlu, “Sizin devlet zannettiğiniz ile bizim devlet anlayışımız aynı değildir” diyerek, Türk devletinin esas değerlerinin net olduğunu vurguladı. İktidarın, devleti ve millet kavramlarını kişisel ve siyasi çıkarlar doğrultusunda tanımladığını, devletin gerçek anlamda millet için değil, iktidarın çıkarları için kullanıldığını iddia etti.

“Devletin Milleti ve Ülküsü Belli”

Dervişoğlu, konuşmasında Kurtulmuş’a yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Sizin milletiniz vatanı yağmalayan inşaat baronları, eli kanlı çeteler ve din tüccarlarıdır. Sizin milletiniz Suriyeli, Afgan ve Afrikalı kaçaklardan oluşuyor. Türk devletinin ise milleti, ülküsü ve amacı nettir; bu değerler asla değiştirilemez” dedi.

Cumhur İttifakı’nın Genişlemesi: “Devletin Esaslarına İhanet”

Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli’nin DEM Parti ile kurduğu yakın temasları ve Meclis’teki işbirliğini eleştirerek, 2017’de İYİ Parti’nin kurulması sonrası genişleyen Cumhur İttifakı’nı “devletin esaslarına ihanet” olarak nitelendirdi. Bu ittifakın, devleti ve millet kavramlarını çarpıtarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Dervişoğlu, “Rafa kaldırılan ihanet sürecinin yürürlüğe konulmasıdır” diyerek sert tepki gösterdi.

“Devlet, Saraydaki Kişinin İki Dudağı Arasında Olamaz”

Dervişoğlu, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Devlet, saraydaki kişinin iki dudağından çıkan emirlerle yönetilemez. Devlet, arsa tüccarlığı ve ihale şebekesi değildir. Devlet, halkın menfaati için vardır ve Türk milletinin kutsal değerleriyle ayakta durur. İktidarın devleti aile şirketi gibi yönetmeye çalışması, milletin çıkarlarına ihanet etmektir.”

İYİ Parti lideri, Türkiye’nin yeni bir siyasi yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, iktidarın uygulamalarının demokratik değerleri zedelediğini ve Türkiye’yi daha da kutuplaştırdığını vurguladı. “İktidarın ve Cumhur İttifakı’nın politikaları, ülkenin gerçek ihtiyaçlarından ve halkın taleplerinden uzak” diyen Dervişoğlu, tüm bu yanlışlara karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

“İktidar, Milletin Sıkıntılarını Göz Ardı Ediyor”

Dervişoğlu, konuşmasında, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarına da değinerek, iktidarın milletin sıkıntılarını göz ardı ettiğini söyledi. "Halkımız geçim derdindeyken, iktidar gündemi suni tartışmalarla meşgul ediyor" diyen Dervişoğlu, İYİ Parti olarak bu yanlış politikaları değiştireceklerini ve Türkiye’yi hak ettiği refah düzeyine ulaştıracaklarını belirtti.

Kaynak : PHA