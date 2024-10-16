Ankara'da düzenlenen programda konuşan Özel, Türkiye’nin tarımda kendi kendine yetebilen ülkeler arasındaki konumunu kaybettiğini vurguladı.

“4 Kişilik Aileler Açlık Sınırının Altında”

Özgür Özel, konuşmasında Türkiye’de dört kişilik bir ailenin asgari geçim koşullarının imkânsız hale geldiğini belirtti. Özel, “Bugün asgari ücret 17 bin lira, ancak dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması Türk-İş verilerine göre 19 bin 830 lira. Bu durumda, bir evde tek çalışan bile olsa maaşını kiraya verse aç kalır; karnını doyursa sokakta kalır” dedi. Ayrıca, iki kişinin çalışmadığı bir evde, kira ödemese bile bu ailenin açlık sınırının altında yaşadığını ifade etti.

Tarım Politikalarına Eleştiri: “En Önemli Gücümüzü Kaybettik”

Türkiye’nin tarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olma unvanını kaybettiğine dikkat çeken Özel, özellikle son 20 yılda bu alanda büyük bir gerileme yaşandığını belirtti. “Bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten ülkelerden biriydik, ancak artık değiliz” diyen Özel, AKP’nin uyguladığı yanlış tarım politikalarının çiftçileri mağdur ettiğini ve üretimin azalmasına yol açtığını savundu.

“Dünya Nüfusunun Yüzde 10’u Açlık Çekiyor”

Dünya genelindeki gelir adaletsizliğine de değinen Özel, dünya nüfusunun %10’unun açlıkla mücadele ettiğini ifade ederek, küresel gıda güvenliği konusunun önemini vurguladı. COVID-19 pandemisi sırasında yaşanan eşitsizliklerin, dünya düzeninin var olan haliyle sürdürülemez olduğunu gösterdiğini belirtti. “Yoksulluğun olduğu yerlerde pandemiler çıkıyor, bu da tüm dünyayı etkiliyor” diyerek küresel gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti.

CHP’nin Yerel Yönetim Çalışmaları ve Çözüm Önerileri

Özel, CHP’li belediyelerin tarım ve gıda güvenliği konularında attığı adımlara da değindi. Belediyelerin yerel tarımı desteklemek, çiftçilere yardımcı olmak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli projeler yürüttüğünü belirten Özel, “Çiftçiye doğrudan destek vererek, üreticinin ürünlerini değerinde satmalarını sağlıyoruz. CHP’li belediyeler, çiftçilere alım garantisi vererek, piyasa koşullarında çiftçilerin hakkını savunuyor ve spekülasyonlara karşı duruyor” dedi.

“Gıda Enflasyonunda Son Sıradayız”

Türkiye’deki gıda enflasyonuna değinen Özel, OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin son sırada olduğunu belirtti. “Gıda enflasyonu %44 seviyesinde, bu rakam dünya genelinde son dördüncü sırada. OECD’de ise en kötü durumda olan ülke biziz” diyen Özel, bu durumun Türkiye’nin gıda politikalarında ciddi eksiklikler yaşadığını gösterdiğini ifade etti. Türkiye’nin tarım alanında yaşadığı bu sorunların çözülmemesi halinde, yerli üretimin daha da azalacağını ve dışa bağımlılığın artacağını söyledi.

Çiftçilerin Durumu: “1 Milyon Çiftçi Kayboldu”

Özel, Türkiye’de tarım sektöründe yaşanan gerilemeye dikkat çekerek, çiftçi sayısındaki azalmaya vurgu yaptı. 2003 yılında 2,8 milyon çiftçi varken, bu sayının bugün 2,3 milyona düştüğünü belirtti. Bu durumun, çiftçilerin tarımı bırakıp başka işlere yönelmesinden kaynaklandığını söyleyen Özel, gençlerin tarıma katılımının azaldığını ve tarım sektörünün yaşlandığını ifade etti.

Kooperatifçilik ve Belediyelerin Rolü

Kooperatifleşmenin önemine değinen Özel, CHP’li belediyelerin bu konuda öncülük ettiğini ve küçük üreticileri desteklediğini vurguladı. “Kooperatifleşme ile çiftçilerin pazara erişimini kolaylaştırıyoruz ve doğrudan üreticiden halka taze ve güvenilir gıda ulaştırıyoruz” dedi. Özel, bu girişimlerin ulusal politikalarla desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çiftçinin Borç Sorunu ve Tarımsal Destekler

Çiftçilerin borç yükü altında ezildiğini ve tarımsal desteklerin yetersiz kaldığını belirten Özel, “Tarım Bakanlığı, Türkiye’yi ayağa kaldıracak en önemli bakanlıklardan biri olmalıdır. Tarımı, hayvancılığı ve üretimi destekleyen politikalar geliştirilmeli ve çiftçilerin sorunları çözülmelidir” dedi. Türkiye’nin tarımda kendine yeten bir ülke olabilmesi için daha stratejik adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Özel, CHP’nin tarım politikalarını yeniden yapılandırarak bu alanda çözüm önerileri sunduklarını ifade etti.

Gıda Enflasyonu: “Ürün Alan İçin Ateş Pahası, Üreten İçin Kurtarmıyor”

Özel, çiftçilerin ürünlerini düşük fiyatlara satmak zorunda kaldığını ve tüketicilerin ise yüksek fiyatlar ödediğini belirterek, çiftçi-tüketici arasındaki bu dengesizliğe dikkat çekti. “Tarlada 8 lira olan bir ürün, pazarda 80 liraya satılıyor. Aradaki bu uçurum, tarım politikalarının yanlışlığını ve denetimsizlikleri gözler önüne seriyor” dedi.

Bu açıklamalarla birlikte Özel, tarım sektöründe yaşanan sorunların çözülmesi için kapsamlı bir tarım politikası önerisi sundu ve Türkiye’nin tarımda tekrar kendi kendine yeten bir ülke olma hedefini hatırlattı.

Kaynak : PHA