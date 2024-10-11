Partisinin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 9 Ekim 2024 tarihinde yaptığı Grup Toplantısında dile getirdiği "Kapalı Nüfus Sayımı" önerisini destekleyen Ahmet Türk, bu önerinin Adıyaman teşkilatlarında büyük memnuniyetle karşılandığını belirtti. Türk, bu önerinin yalnızca bir seçenek değil, ülkenin geleceği ve güvenliği için zorunlu bir adım olduğunu vurguladı.

"Kapalı Nüfus Sayımı Mecburiyet Haline Geldi"

Ahmet Türk, özellikle son yıllarda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı kaçak göçmen, suçlu ve firarilerin sayısındaki artışa dikkat çekerek, sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşan bu kişilerin ülke güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti. Türk, "Bugün sokaklarda sapık, suçlu ve firarilerin özgürce dolaşması toplumun huzurunu tehdit ediyor. Bu durumun kontrol altına alınması için 1 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanarak ülke genelinde 'Kapalı Nüfus Sayımı' yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu, yalnızca bir tercih değil, ülkemizin güvenliği ve geleceği için bir mecburiyettir" dedi.

"Ülkemizdeki Kaçakların Tespiti ve Sınır Dışı Edilmesi Gerekiyor"

Ülkedeki kaçak göçmenlerin tespiti ve sınır dışı edilmesi gerektiğini vurgulayan Ahmet Türk, mevcut iktidarın bu konuda büyük bir zaafiyet içerisinde olduğunu söyledi. "Kaçak göçmenlerin sayısı artık kontrol edilemez hale geldi. Ne yazık ki bu durum, sadece ülkenin güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal yapımızı da derinden sarsıyor. Her geçen gün suç oranlarında artış görülüyor ve halkın can güvenliği tehlikeye atılıyor" diyen Türk, bu sorunun çözümü için acil tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

"Demografik Yapımız Tehdit Altında"

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, yabancı ve sığınmacı akınının uzun vadede Türkiye'nin demografik yapısını tehdit ettiğini belirtti. "Ülkemizde sayıları tespit edilemeyen ve hızla artan sığınmacı nüfus, toplumsal yapıyı ve geleceğimizi tehdit ediyor. Bugün atılacak adımlar, yalnızca bugünkü sorunları çözmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecekte karşılaşabileceğimiz daha büyük problemlerin önüne geçecektir. Demografik yapımızda oluşacak değişim, sosyal yapıyı da olumsuz etkileyecek" diye konuştu.

"Kapalı Nüfus Sayımı Önerimiz 3 Kasım 2024'te Hayata Geçmeli"

Ahmet Türk, İYİ Parti olarak önerdikleri "Kapalı Nüfus Sayımı" uygulamasının 3 Kasım 2024 tarihinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Bu sayımın, sokağa çıkma yasağı ile gerçekleştirilecek şekilde planlanması gerektiğini vurgulayan Türk, "Kapalı Nüfus Sayımı ile sokaklarda kimlerin yaşadığını, kaçak göçmenlerin ve suçluların kim olduğunu tespit etmemiz mümkün olacak. Bu sayım, ülke güvenliği için hayati önem taşıyor. Hükümetin bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz" dedi.

"Toplumsal Yapımız ve Güvenliğimiz İçin Acil Tedbirler Alınmalı"

Ahmet Türk, Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı kontrolsüz göçmen akını ve güvenlik tehditlerine karşı acil önlemler alınmasının şart olduğunu ifade etti. "İktidar, bu konuda büyük bir zaafiyet içinde. Kaçak göçmenler, firariler, suçlular elini kolunu sallayarak sokaklarda geziyor. Bu durumun önüne geçmek için devletin tüm kurumlarının birlikte çalışması ve toplumsal güvenliği sağlayacak adımlar atması gerekiyor" diyen Türk, İYİ Parti olarak bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

"Bu Enkazı Hep Birlikte Kaldırmalıyız"

Ahmet Türk, mevcut iktidarın uyguladığı politikalar nedeniyle ülkenin güvenlik açısından büyük bir enkaz altında kaldığını belirtti. "AKP iktidarının ülkemizi getirdiği bu noktada, hep birlikte bu enkazı kaldırmak zorundayız. Kontrolsüz göçmen akını, artan suç oranları, demografik tehditler ve güvenlik sorunları gibi konularda kararlı adımlar atmazsak, gelecekte çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız" dedi.

İYİ Parti'nin "Kapalı Nüfus Sayımı" Önerisine Destek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında dile getirdiği "Kapalı Nüfus Sayımı" önerisinin, Adıyaman teşkilatlarında büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade eden Türk, bu önerinin ülke genelinde destek bulduğunu ve hükümetin bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini belirtti. Türk, "Sokaklarda suçluların, firarilerin ve kaçakların dolaştığı bir ülkede güvenlik sağlanamaz. İYİ Parti olarak bu konuda atılması gereken adımları hükümete sunuyoruz ve vatandaşlarımızın güvenliği için bu önerinin dikkate alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Toplumsal Güvenliğimizi Sağlamak İçin Birlik Olmalıyız"

Ahmet Türk, toplumsal güvenliğin sağlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. "Bugün, ülkemizi bu kaos ortamından çıkarmak için birlik olmak zorundayız. Suç oranlarının azalması, güvenliğin sağlanması ve toplumsal huzurun yeniden inşa edilmesi için hep birlikte çalışmalıyız" diyen Türk, İYİ Parti olarak bu mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Kaynak : PHA