Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın kişisel koleksiyonunda yer alan İtalyan ressamların eserleri, Adıyaman Belediyesi ve Valiliği’nin ev sahipliğinde sergilenecek.

30 Yağlıboya Eser Sanatseverlerle Buluşacak

İtalyan sanatına ait 30 yağlıboya tablodan oluşan sergi, saat 11.00’da Adıyaman İl Halk Kütüphanesi’nde açılacak. Bu sanat etkinliği, şehrin sanat ve kültür hayatına katkı sağlamayı ve bölgedeki sanatseverlere moral ve umut aşılamayı hedefliyor.

Adıyaman’da gerçekleşecek olan bu sergi, sanatın evrenselliğini bir kez daha gözler önüne sererek, kentin kültürel yaşamına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak : PHA