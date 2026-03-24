Fatih ilçesinde bulunan cami, yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat buldu.

Valilikten Tarihi Miraslara Vefa

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları, 2023 yılında başladı ve 2025 yılında iki etap halinde tamamlandı. Proje ile hem tarihi yapı korundu hem de gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

Asırlık Yapının Tarihi Ortaya Çıkarıldı

yüzyılın ikinci yarısında medrese olarak inşa edilen yapı, 17. yüzyılda mescide dönüştürülmüş, 1756 yılında ise yeniden inşa edilmişti. Restorasyon kapsamında yapılan kazılarda, geçmişte medrese yapısına ait olduğu belirlenen kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı ve koruma altına alındı.

Minare ve Yapı Güçlendirildi

Çalışmalar kapsamında minarenin merkezden kaydığı tespit edilerek kontrollü şekilde söküldü ve zemini mikro kazık sistemiyle güçlendirildi. Ardından minare aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Ayrıca caminin duvarları ve kubbesinde de statik güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Modern Düzenlemeler Yapıldı

Cami avlusunda bulunan özgün olmayan eklentiler kaldırılarak alan yeniden düzenlendi. İhtiyaçlara yönelik olarak ıslak hacimler ve imam odası prefabrik yapı şeklinde oluşturuldu.

İstanbul Valiliği, yürütülen “Yadigâr” projesi ile tarihi eserleri koruyarak geleceğe taşımayı ve medeniyet mirasını yaşatmayı hedefliyor.

