Başlık: İstanbul'da 'Eminanç Kardeşler' Organize Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama

Tarih: Mart 24, 2026

Elebaşılığını B.E. ve F.E.’nin yaptığı örgüte yönelik düzenlenen son operasyonda yakalanan 5 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Silahlı Saldırı ve Haraç Planları Deşifre Edildi

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu örgütün faaliyetleri gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan tespitlere göre suç örgütü üyelerinin;





Uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri gelirlerle silahlı saldırı eylemleri planladıkları,



Korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri,



Silahlı tehdit yoluyla haksız maddi menfaat sağladıkları belirlendi.



11 Adrese Eş Zamanlı Baskın

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul’da 11 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla örgüt üyeleri etkisiz hale getirildi.

Toplam Tutuklu Sayısı 74’e Yükseldi

"Eminanç Kardeşler" organize suç örgütüne yönelik bugüne kadar farklı tarihlerde toplam 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu süreçte gözaltına alınan toplam 80 şüpheliden 74’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İSTANBUL / TEKHA