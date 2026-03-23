İstanbul'da Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu Başladı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde, tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlaması ve etkili olan yağışın da birleşmesiyle kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Şehrin giriş noktalarında araç kuyrukları gözlenirken, ulaşımda aksamalar yaşandığı bildirildi.

Avrupa Yakası'nda Trafik Durma Noktasına Geldi

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Firuzköy mevkisi Avcılar istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca TEM Otoyolu'nun Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kesimlerinde de trafik akışının yavaşladığı gözleniyor. D-100 kara yolunun Haramidere mevkisi Beylikdüzü kesiminde araç yoğunluğu oluşurken; Ankara istikametinde Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Sahil hattında ise Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasındaki yol ile Dolmabahçe Sarayı mevkisinde sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Anadolu Yakası ve Köprü Girişlerinde Yoğunluk

Anadolu Yakası'nda, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri mevkisi Edirne istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Çamlık Kavşağı'ndan başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ile Çamlıca Gişeleri mevkisinde de araç kuyrukları oluştu. D-100 kara yolunun Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik mevkilerinde ise bölgesel yoğunluklar dikkat çekiyor.

Toplu Taşıma ve Trafik Verileri

Araç trafiğinin yanı sıra vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Yoğunluk oranı Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 60 olarak kayıtlara geçti.

