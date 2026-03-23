Vali Gül, yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Olay, öğle saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak üzerinde meydana geldi. Saat 12.00 sıralarında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen şiddetli patlama sonrası bitişik nizamdaki 2 bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan vatandaşlardan 1'i hayatını kaybederken, 10 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, beraberinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte yaralıların sevk edildiği Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne giderek incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret eden Vali Gül, yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında doktorlarla bir araya gelen Gül, enkazdan çıkarılan yaralıların sağlık durumları hakkında kapsamlı bilgi alarak sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

