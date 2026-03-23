Eğitim Öğretim Yılı Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, ikinci ara tatilin ardından bugün yeniden ders başı yapacak. Bakanlığın akademik takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında uygulandı.

Öğretmenler bu süreçte mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi olarak tamamladı. Ara tatil süresince öğrencilerin aileleriyle verimli zaman geçirmeleri ve öğrenme süreçlerini sürdürmeleri amacıyla farklı yaş gruplarına yönelik içerikler hazırlandı.

Öğrencilere Özel Etkinlik Kitapları ve Rehberler

Bu kapsamda okul öncesi öğrenciler için “Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi”, ilkokul öğrencileri için “Arada 1 Etkinlik Kitabı” ve ortaokul öğrencileri için “İlkbahar Etkinlik Kitabı” yayımlandı. Lise öğrencileri için ise ara tatilin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle özel içerikler hazırlandı. Öğrencilerin hem verimli hem de kültürel açıdan zengin bir tatil geçirmesi amacıyla ramazan temalı “Ara Tatil Rehberi” kullanıma sunuldu.

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte bu gün itibarıyla ülke genelinde tüm il ve ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 26 Haziran’da tamamlanacak.

Muhabir: Adıyamanlılar Net