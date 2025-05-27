İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Papara A.Ş.’ye yönelik kapsamlı bir yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI: 12,8 MİLYAR TL’LİK İŞLEM

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, Papara sistemlerinde yasa dışı bahis amacıyla suç geliri finansmanı için vatandaşlar adına hesaplar açıldığı ve bu hesaplar üzerinden suçtan elde edilen paraların transfer edildiği tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1927263781534535681

Operasyon kapsamında 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı, bu hesaplarda 12 milyar 879 milyon 558 bin TL’lik işlem yapıldığı toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı 5 şahsa ait kripto cüzdanlarına transfer edildiği kaydedildi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyon detaylarında, Papara A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 10 şirkete, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konuta ve toplamda yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğu bildirildi.