İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde hiçbir öğretmenin açığa alınmadığı belirtildi. Sürecin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerin yeniden atanmasıyla ilgili olduğu ifade edildi. 2020’de yürürlüğe giren yönetmelik gereği, bu okullarda öğretmenlerin görev süresi 4+4 toplam 8 yıl ile sınırlı. 2024’te görev süreleri 1 yıl uzatılan öğretmenlerin, 2025’te yeniden atama süreci başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklamada 6-10 Şubat 2025’te görev süresi dolan öğretmenler ilan edildiği, 12-19 Şubat’ta 10 okul tercih hakkı tanındığına dikkati çekilerek, 8 Nisan’da açıklanan sonuçlara göre, 8 bin 380 öğretmenin bu okullara atandığı kaydedildi. Tercihlerine yerleşemeyen bin 471 öğretmene, Nisan 2025’te norm fazlası yer değiştirme takviminde tercihleri doğrultusunda yeni atama hakkı verildiği ifade edilen açıklamada, atama yapılamamasının sebepleri, bazı okullarda norm daralması ve öğretmenlerin tercihleri olarak belirtildi.

Yer değişikliği yapılan öğretmenler, il ve ilçelerdeki ihtiyaç duyulan okullara hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacağı bildirildi.

Bu süreçte öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamaklarında herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağının altı çizilen açıklamada, söz konusu öğretmenler, İstanbul’daki toplam öğretmen kadrosunun %1’ini, proje okullarındaki kadronun ise %10’unu oluşturduğu, öğretmenlerin önümüzdeki yıl tekrar başvuru yapabileceği bildirildi.

Hatırlanacağı gibi proje okullarında görev yapan öğretmenlerin ulusal/uluslararası projelerde danışmanlık, destekleme kursları ve pansiyonlu okullarda belletmenlik gibi sorumluluklar üstleniyor.

Atamalar, bu okulların kuruluş amaçlarına uygun şekilde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.