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Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), turizm ve konaklama sektörüne ilişkin hazırladığı Turizm Sektörü Değerlendirmesi 2023 raporunun sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre; turizm endüstrisi alanında değişen dinamikler; trendleri ve öncelikleri de etkiledi. 2023 yılı; sürdürülebilirlik, teknoloji, kültürel deneyimler, sağlık ve güvenlik trendlerinin küresel turizm alanında birleşmesi anlamına geliyor. Sürdürülebilir ve çevre dostu seyahat seçeneklerine giderek daha fazla öncelik verilmesi, karbon ayak izini azaltan uçuşlar, yeşil konaklama ve ekolojik açıdan bilinçli turist faaliyetleri seyahat tercihlerinde belirleyici rol oynuyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin yayımladığı verilere göre, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı 2023 yılı Ekim ayında 5,36 milyonun üzerinde tarifeli koltukla uluslararası yolcular için dünyanın en yoğun havalimanı oldu. Dubai Uluslararası Havalimanı listede ikinci sırayı alırken, İstanbul Havalimanı yolcu trafiğinde yedinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin turizm gelirleri 2023 yılının ilk yarısında yıllık bazda %27 artışla 21,7 milyar ABD dolarına yükseldi. İstanbul'da 10 Haziran’da Inter Milan ile Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali, ev sahibi şehre yaklaşık 75 milyon Euro (80 milyon ABD doları) ekonomik katkı sağladı.

TÜRKİYE, EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 5. ÜLKE

Türkiye, toplam 51 milyon ziyaretçi ile 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu. 2023 yılının ilk yarısına bu rakam 2022 ilk yarısına göre %21 artarak 22 milyon olarak yansıdı. 2023 yılının ilk yarısında ziyaretçilerin geliş amacı %76,2'lık oranla "seyahat, eğlence, spor ve kültürel faaliyetler", ,6'lık oranla "akraba ve arkadaş ziyareti" olarak kaydedildi. Türkiye’ye “alışveriş" için gelenlerin oranı ise önceki yıllarla benzer biçimde yüzde %3’te kaldı.

Veriler, 2023 ilk yarısında Türkiye’ye en çok turisti önceki yıla göre %34 oranında artarak 5,2 milyon kişiye ulaşan Rus ziyaretçilerin oluşturduğunu gösteriyor. Rusya'dan gelen ziyaretçiler toplam ziyaretçi sayısının 'ünü, ikinci sıradaki Almanya'dan gelen turistler ise 'sini oluşturuyor. İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısı da önceki yılın aynı dönemine göre oranında artış göstererek 3. sırada yer alıyor.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN İL: İSTANBUL

İstanbul, 2023 yılının ilk yarısında 11 milyon 524 bin yabancı ziyaretçiyle ağırladı. 2023 ilk yarısında İstanbul'u ziyaret eden yabancı ziyaretçi oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre ,22 artış gösterdi. İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısında yine önceki yıllarla benzer biçimde Rusya, Almanya, İran, ABD ve Suudi Arabistan, İngiltere ilk sıralarda yer aldı.

İstanbul 2022'de tek başına 16,02 milyon yabancı turisti ağırlarken, en fazla yabancı ziyaretçi yine Rusya'dan gelmiş olup (toplam ziyaretçilerin %9,33'ü), Rusya’yı Almanya (%7,72) ve İran (%6,85) takip etmişti.

2022 yılında İstanbul'u 12,82 milyon yabancı ziyaretçiyle Akdeniz kıyısında yer alan ve tatil köyleriyle tanınan Antalya takip ederken; listenin üçüncü sırasında, 4,64 milyon yabancı ziyaretçiyle hem Bulgaristan hem de Yunanistan’a sınırı olan Edirne, dördüncü sırasında ise Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleriyle ünlü Muğla yer aldı.

SAĞLIK TURİZMİ %88 ARTTI

Türkiye’de sağlık turizmine olan ilgi artmaya devam ediyor. 2023 yılının ilk yarısında Türkiye'yi sağlık hizmeti amacıyla ziyaret eden 746.290 kişi ağırlandı ve sağlık turizminden elde edilen gelir 1 milyar 33 milyon ABD dolarına ulaştı. TÜRSAB, Türkiye'nin 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %30 artışla 1,8 milyonun üzerinde sağlık turistini ağırlayacağını öngörüyor.

2022 yılında da sağlık turizminde 2021’e göre %88 artış yaşanmış ve bu durum sağlık hizmetleri gelirine de %23 artış olarak yansımıştı. 2022'de 2,12 milyar ABD doları gelir elde edilirken 1 milyon 258 bin 382 ziyaretçi Türkiye’de sağlık hizmeti aldı.

TÜRKİYE KRUVAZİYERDE ÖNDE GELEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDU

Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye kruvaziyer turizminin önde gelen ülkelerinden biri haline geldi. Verilere göre 2023 yılının ilk yarısında kruvaziyer yoluyla Türkiye'yi 483 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu dönemde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %32 (420 gemi), yolcu sayısı ise 7 (31.057 yolcu) arttı. Kuşadası, 191 sefer ile en fazla kruvaziyerin yanaştığı il oldu ve 258.719 ziyaretçiyi ağırladı. Kuşadası'nı 115 bin 760 ziyaretçi ve 72 sefer ile Galataport (İstanbul) takip etti.