"Merkez Bir Oluşum Şart"

Enginyurt, istifasına gerekçe olarak partisinin politikaları ve kongre kararlarını işaret etti. Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi şartların merkez bir oluşumu zorunlu kıldığını ifade eden Enginyurt, şunları söyledi:

"4 yıldır Demokrat Parti’de siyaset yapıyorum. Demokrat Parti’yi tanıtmak, ayağa kaldırmak için mücadele ettim. Ancak Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla Demokrat Parti’de 2025 yılının Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı. Kongreye kadar merkez sağı toparlamak için çeşitli siyasi partilerde siyaset yapan insanlarla bir araya gelmek istedik. Fakat ani bir şekilde Demokrat Parti kongre kararı aldı ve bu kongre 17 Kasım’da gerçekleştirildi."

"Görüşlerimiz Takdir Görmedi"

Kongrenin erkene alınması kararına itiraz ettiklerini belirten Enginyurt, bu süreçte fikirlerinin dikkate alınmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkan’a bu ani kongre kararının partiye fayda sağlamayacağını söyledik. Demokrat Parti’nin büyümesi için kongrenin 2025’e ertelenmesi gerektiğini, her kesimden insanın davet edilerek geniş bir katılımla yapılmasını önerdik. Ancak bu teklifimiz kabul görmedi ve kongre erkene alındı. Bu anlayış içinde mücadelemizin takdir edilmediğini, düşüncemizin kabul görmediğini gördüm. Bu nedenle Demokrat Parti’den ayrılma kararı aldım."

"Atatürk’ün Yolunda Devam Edeceğim"

Demokrat Parti tabanı ve Genel Başkan Gültekin Uysal’a teşekkür eden Enginyurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Demokrat Parti’de geçirdiğim süre boyunca bana gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum. Tabanıyla güzel dostluklar kurduk. Sayın Gültekin Uysal, beyefendi kişiliğiyle her zaman takdir ettiğim bir isimdir. Ancak bugün itibarıyla Demokrat Parti’den istifa ediyorum. Milletimin sesi, cesur yürek olmaya devam edeceğim. Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik ve demokratik Cumhuriyet’i savunmayı sürdüreceğim. Sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda gidecek, onun yolundan gidenlerle birlikte olacağım."

Demokrat Parti’den Arka Arkaya İstifalar

Enginyurt’un istifası, İzmir Milletvekili Salih Uzun’un da partisinden ayrıldığını açıklamasının hemen ardından geldi. İki milletvekilinin istifası, Demokrat Parti içinde yeni bir siyasi yapılanmaya mı işaret ettiği sorularını gündeme getirdi. Demokrat Parti’den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PHA