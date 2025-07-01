‘Bu bir fikir özgürlüğü değil, doğrudan inançlara hakarettir’

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Bu günlerde ülkemizde provokatörler adeta cirit atmaktadır. Bu provokatörlerden biri de Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)’in karikatürünü çizerek biz Müslümanlarla alay eden, ülkemizde de yayın yapan Leman isimli dergiden geldi. Bin yıldır Anadolu İslam coğrafyasında yaşayan milletimizin dini inançlarına yapılan bu saldırıyı asla fikir hürriyeti olarak kabul etmiyoruz. Dinimize, Peygamberimize hakaret etmenin özgürlüğü olamaz. Bunu reddediyoruz.”



Demir, söz konusu yayının yalnızca Türkiye’de değil, tüm İslam âleminde tepkiyle karşılandığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Dünya genelinde 2 milyar Müslümanın önderi, sevdalısı, rehberi olan Hazreti Muhammed’e (S.A.V) hakaret etmek, iki milyar insanın inancına ve değerlerine hakaret etmek demektir. Bu, Müslümanları aşağılamaktır. Bunu asla kabul etmiyoruz.”



‘Gereken yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalı’

Açıklamasında adli sürecin başlatılması ve benzer olayların önüne geçilmesi için yasal tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Demir şu ifadeleri kullandı:



“Bu provokasyonu yapanların ve buna izin verenlerin derhal adaletin önüne çıkarılmasını istiyoruz. Bu tür olayların tekrarlanmaması ve benzer provokatörlere fırsat verilmemesi adına gerekli yasal düzenlemelerin en kısa sürede yapılmasını talep ediyoruz.”



‘Kutsallarımıza dil uzatanlara asla izin vermeyeceğiz’

Yeniden Refah Partisi olarak dini değerlere yönelik her türlü saldırının karşısında yer alacaklarını vurgulayan Demir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Yeniden Refah Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de, gelecekte de milletimizin kutsallarına dil uzatanlara karşı duracağız. İnançlarımızı, mukaddesatımızı kimsenin alay konusu yapmasına müsaade etmeyeceğiz.”

Kaynak : PHA