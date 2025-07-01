Zorlu koşullarda büyük başarı: Yemekhaneden ruhsat ofisine dönüşüm

Adıyaman Belediyesi, hizmet binasının 6 Şubat depremlerinde yıkılmasının ardından çalışmalarını geçici olarak Valilik binasının iki katında sürdürüyordu. Ancak yerinde dönüşüm başvurularının hızla artması üzerine, geçmişte yemekhane ve mutfak olarak kullanılan alanlar, belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğüne dönüştürüldü. Fiziki yetersizliklere rağmen, bu alanda özveriyle çalışan belediye personeli, 2025 yılı Ocak ayından itibaren toplamda yaklaşık 33 bin bağımsız bölüme denk gelen 1.661 ruhsat işlemini gerçekleştirdi.



Yalnızca Haziran ayında düzenlenen 791 ruhsat, bu sürecin en yoğun dönemine işaret etti. Yerinde dönüşüm ruhsatlandırmasında Adıyaman Belediyesi, depremden etkilenen tüm iller arasında birinci sıraya yerleşti.



Gece 23.30’a kadar çalıştılar, öğle tatiline bile çıkmadılar

Yoğun başvuru trafiği ve sistem kaynaklı sorunlara rağmen personelin mesaiyi aksatmadan sürdürdüğü belirtilen açıklamada, son günlerde sistemin saat 17.00’de kilitlenmesine rağmen çalışanların sorunu çözüp gece 23.30’a kadar görev başında kaldığı ifade edildi. Belediyeye bağlı ekiplerin, öğle aralarında dahi yemek molası vermeden çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.



Başkan Tutdere’den personel ve paydaşlara teşekkür

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu başarının arkasındaki özverili çalışmayı takdir ettiğini belirterek şunları kaydetti:



“Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle emek veren tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Yerinde dönüşüm başvuruları 30 Haziran itibarıyla sona erdi. Vatandaşlarımızın bu sürece sahip çıkması, hepimiz için umut verici ve sevindirici bir gelişme oldu. Depremin ardından Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Valiliğe ait lokantadan dönüştürülen Yapı Kontrol Müdürlüğümüzde, personelimiz mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir özveri ve disiplinle görev yaptı. Gösterdikleri azim ve fedakârlıkla her birini yürekten kutluyorum. Hep birlikte, dayanışma içinde Adıyaman’ı daha güçlü ve dirençli bir şekilde yeniden inşa edeceğiz.”



Başkan Tutdere ayrıca, yerinde dönüşüm sürecine sağladıkları katkılar dolayısıyla Mimarlar Odası Adıyaman Temsilciliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne de teşekkür etti.

Kaynak : PHA