TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar: 'Paramedik ve ATT’ler tükeniyor, artık hayat kurtaranlara hayat olalım'

‘7 gün 24 saat görevdeyiz, ama görmezden geliniyoruz’

Paramedik ve ATT’lerin Türkiye genelinde 7/24 görev yaptığını hatırlatan Yusuf Babar, “Ağır iş yükü, stresli çalışma ortamı ve fiziksel yıpranma, bu mesleği sürdüren personeli hem psikolojik hem de sağlık açısından ciddi biçimde etkiliyor. Özellikle ileri yaşa gelmiş, kronik hastalığı bulunan sağlıkçılar hâlâ aktif saha görevi yürütüyor. Bu, hem bireysel sağlığı hem de sunulan sağlık hizmetinin kalitesini tehdit eder hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.



TÜRKAV’ın talepleri: ‘Hayat kurtaranlar için sistem değişmeli’

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, sağlık hizmetlerinin belkemiği olan Paramedik ve ATT’lerin sorunlarına çözüm önerilerini ise şu şekilde sıraladı:



-Paramedik ve ATT görevlerinin “ağır iş” statüsüne alınması,



-Yıpranma paylarının artırılması ve erken emeklilik hakkının tanınması,



-45 yaş ve üzerindeki personelin saha görevinden alınarak idari birimlere geçirilmesi,



-Tüm çalışanlar için düzenli psikolojik destek mekanizmalarının kurulması,



-24 saat vardiya sisteminin insan sağlığına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi.



‘İnsani şartlar olmadan sağlık hizmeti sürdürülemez’

Yusuf Babar açıklamasının sonunda, "Paramedik ve ATT’ler görevlerini büyük fedakârlıkla yürütüyorlar. Ancak unutulmamalıdır ki, hayat kurtaranların da sağlıklı bir yaşama hakkı vardır. Tükenmişliğin eşiğindeki bu meslek grubunu ayakta tutmak, tüm toplumun sağlık güvenliği için bir zorunluluktur" sözlerine yer verdi.

Kaynak : PHA