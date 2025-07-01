Safvan Hazretleri türbesi etrafında yapılan temizlik çalışmalarından dolayı CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür eden Ertan, “Safvan Hazretleri, Samsat’ın ve Adıyaman’ın ortak değeridir. Bu tür hizmetlerde siyasi ayrım gözetilmemeli,” dedi.



CHP Samsat İlçe Başkanı, ayrıca Atatürk Barajı’nın ardından suya erişim ve tarımsal kalkınma gibi vaatlerin gerçekleşmediğini vurgulayarak, “Samsat’ın üç tarafı tatlı suyla çevrili olmasına rağmen 87.500 dönüm arazinin yalnızca 23.500 dönümü sulanabiliyor,” sözleriyle mevcut durumu eleştirdi.



Samsat’ın Türkiye'nin en verimli tarım arazilerine sahip olduğunu belirten Ertan, nar, tütün ve diğer tarım ürünleri açısından ilçenin büyük bir potansiyel taşıdığını ancak bu potansiyelin değerlendirilemediğini söyledi.



“15 bin dönüm ekili tütün arazisi var, organik nar üretimi yapılıyor ama ne bir işleme tesisi var ne de ihracata yönelik bir girişim,” diyen Ertan, yatırım eksikliklerine dikkat çekti.



Samsat’ın afet bölgesi ilan edilmemesi, tarım politikalarındaki yetersizlikler ve siyasi iradenin eksikliği gibi birçok başlıkta açıklamalarda bulunan ilçe başkanı, sözlerini “Vatandaş artık kuru lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini biliyor, icraat istiyor,” şeklinde tamamladı.



Ayrıca, CHP’li Ertan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin depremin ardından yürüttüğü çalışmaları takdir ettiğini belirterek, “Yerle bir olmuş Adıyaman’ı ayağa kaldırmak her baba yiğidin harcı değil. Bunu başarabilirse Sayın Tutdere başarır,” dedi.



Samsatlıların beklentilerinin karşılanmadığını vurgulayan Ertan, ilçenin yeniden inşa sürecinde sahipsiz bırakıldığını ifade etti. İlçe halkının artık hizmet üreten isimlerin arkasında duracağını vurgulayan Ertan, gelecek seçimlerde daha güçlü bir şekilde temsil edilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak : PHA