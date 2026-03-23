İran Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik operasyonlarda yer almayan ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan Tahran ile koordineli olarak geçebileceğini, ancak ABD ve İsrail bağlantılı gemilere izin verilmeyeceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerilimin ardından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş rejimine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, İsrail ve ABD ile bağlantısı bulunan gemilerin boğazdan geçişine yasak getirildiği bildirildi.

"Tahran'ın Koordinasyonuyla Geçiş Yapılabilir"

Bakanlık, İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılara dahil olmamış ülkelere ait gemiler için ise geçiş sürecini netleştirdi. Açıklamada, bu gemilerin geçiş şartı şu şekilde ifade edildi:



“İran’a yönelik saldırılara katılmamış olan ülkelere ait gemiler, Tahran'ın koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir.”

Güvenlik Risklerinden ABD ve İsrail Sorumlu Tutuldu

Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin bozulmasından ve oluşabilecek risklerden doğrudan ABD ve İsrail’in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, bölgesel istikrar için askeri müdahalelerin durdurulması gerektiği kaydedildi. Tahran yönetimi, bölgede kalıcı güvenliğin tesisi için saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.



