ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş gerilimleriyle birlikte altın bayram sonrası yeni haftaya ciddi bir düşüşle başladı. Altında yaşanan hareketlilikle birlikte altının geleceği de merak edilmeye başlandı. Adıyaman'da kuyumculuk yapan Osman Gözc, yaşanan gelişmelerle birlikte altında yaşanan düşüşle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fed Kararı ve Dolardaki Yükseliş Baskıyı Artırdı

Altında haftanın ilk gününde yaşanan düşüşü değerlendiren Gözcü, düşüşün arkasında hem teknik hem de küresel ekonomik faktörlerin bulunduğunu ifade etti.

Gözcü açıklamasında, düşüşün iki temel nedene dayandığını belirterek, 'Bunun teknik olarak iki temel noktası var: Birincisi, Fed'in faizi iki aydır pas geçmesi. Amerikan tahvillerinde para kaybı yaşanırken dolar endeksinde yükseliş oldu. Dolar endeksinin yükselmesiyle birlikte para, ham petrol variline kaydı. Yaşanan savaş ortamında nakde olan ihtiyaç da arttığı için bu durum satışları beraberinde getirdi. Bu da altında düşüş yaşanmasına neden oldu.' dedi.

'Çeyrek 3 gün önce 11 bin 700 TL'ydi bugün 10 bin 800 TL'

Gözcü, haftaya düşüşle başlayan altın piyasası hakkında bilgi vererek, çeyrek altın ve gram altın fiyatları hakkında bilgilendirmelerde bulundu:

'Şu an çeyrek altın bayram öncesi yani bundan 3 gün öncesinde 11 bin 700 TL'ydi. Çeyrek şu an 10 bin 800'e düştü. Gram altın 3 gün önce 7 binin üzerindeydi, şu an serbest piyasada 6 bin 500 lira. Şu an Global'de altın düşük. Bizde de serbest piyasada şu an en az bir 500 liralık makas var.

'ONS'de Kritik Eşikler Takip Ediliyor'

Altının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gözcü, ons altın fiyatlarında son yılların en sert haftalık düşüşlerinden birinin yaşandığına dikkat çekti. Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkması, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişin altın üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Gözcü, ons altının şu an 4 bin 255 dolar seviyelerinde olduğunu belirterek, 4 bin 180 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu vurguladı. Bu seviyenin altında gerçekleşecek kapanışların düşüşü hızlandırabileceğini söyledi.

4 bin 180 doların altına inilmesi durumunda ilk etapta 4 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabileceğini dile getiren Gözcü, bu seviyenin de kırılması halinde düşüşün 3 bin 783-3 bin 800 dolar bandına kadar devam edebileceğini kaydetti.

Piyasalarda özellikle Fed politikaları, doların seyri ve tahvil faizlerindeki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten Gözcü, yatırımcıların bu seviyeleri dikkatle takip etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

