Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceklerinin altı çizildi.