Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise belirlenen 11 PKK/YPG'li terörist olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist temizliğini ara vermeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bakanlık, kararlılıkla sürdürülen operasyonların en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edeceğini kaydetti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1849765481957261763

Öte yandan teröristlerinde inlerinde hesap sormaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde de 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirmişti.

Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vEyFPaXJFZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2024