Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili soruşturmada soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden elektronik eşya çekilişinden hediye kazandınız vaadi ile iletişime geçerek IBAN numaralarına katılım ücreti, gümrük vergisi gibi farklı bahanelerle vatandaşlardan para alan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Dosya kapsamında tespiti yapılan 7 şüpheliden 4 kişi Osmaniye’ de, 1 kişi Adana’ da, 1 kişi İstanbul ilinde 1 şüpheli şahsın ise Osmaniye’ de bulunan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu belirlendi.

Ekiplerce yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan zanlılar, adli kontrol kararı verildi.

Kaynak : PHA