İçişleri'nin terör örgütlerine yönelik bir süredir sürdürdüğü 'Gürz' operasyonlarının 20'ncisi bu kez 31 ilde düzenlendi. Operasyonlarda 176 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milletin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürz-20 operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, terör örgütüne finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, yol kapama, lastik yakma, taş/havai fişek/molotofkokteyli atma şeklinde kanunsuz gösterilere katıldıkları tespit edildi.

3️⃣1️⃣ ilde PKK/KCK-PYD/YPG yönelik düzenlenen “GÜRZ-20” operasyonlarında 1️⃣7️⃣6️⃣ şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı❗️Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz❗️⚠️Cumhuriyet… pic.twitter.com/X9YhAqN6KJ— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 25, 2024

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeğinin yanı sıra çok miktarda uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.