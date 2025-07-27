Bazı basın-yayın organlarında yer alan “Buca Orman Yangın Eğitim Merkezi’nin kapatıldığı” ve “Antalya Belek Orman Yangın Üssü’nün otel yapımına açıldığı” iddialarını yalanlandı. Söz konusu iddiaların dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu belirten İletişim Başkanlığı, Buca’daki merkezin Dokuz Eylül Üniversitesi’ne devredildiğini, Belek’teki alanın ise yangın üssü olarak korunduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, 27 Temmuz 2025 tarihinde, bazı mecralarda yayılan yanıltıcı iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

“Buca Orman Yangın Eğitim Merkezi’nin kapatıldığı” ve “Antalya Belek Orman Yangın Üssü’nün otel yapımına açıldığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan İletişim Başkanlığı, söz konusu iddiaların Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca suç teşkil ettiğini belirtti.

Buca’daki Merkez Üniversiteye DevredildiAçıklamada, 2011 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan “Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi Müdürlüğü”nün, 2015’te “Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UOEM)” olarak yeniden adlandırıldığı belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) eğitim faaliyetlerini daha modern ve uluslararası standartlara uygun hale getirmek amacıyla Antalya’da Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi’ni açtığı ifade edildi.

Bu kapsamda, İzmir Buca’daki merkez, 4 yıllık faaliyetin ardından yapılan verimlilik ve altyapı değerlendirmeleri sonucu kapatıldı. Yerleşke, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebiyle üniversiteye devredildi. Eğitim faaliyetlerinde aksama olmadığı, aksine altyapının güçlendirildiği vurgulandı.

BELEK YANGIN ÜSSÜ KORUNUYOR

Belek’teki “Orman Yangın Üssü” olarak bilinen alanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın imar planlarında “yangın üssü” olarak tanımlı olduğu ve otel yapımı gibi bir planlamaya konu edilmediği belirtildi.

Alanın, OGM’nin İlk Müdahale Ekip Merkezi olarak faaliyetine devam ettiği ifade edildi.

1990 yılında Serik Belediyesi’ne kamping tesisi için tahsis edilen arazinin, belediyenin izinsiz yapılaşma ve üçüncü kişilere kiralama yapması nedeniyle 2013’te tahsisinin iptal edildiği kaydedildi. 2022’de kamping alanının kıyı cephesi küçültülerek halk plajı alanı 500 metreye genişletildi, ancak yangın üssü işlevini korudu.