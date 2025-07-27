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Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olayla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan yangın, öğleden sonra bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteriyle yapılan 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangına ilk etapta Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile çevredeki köylülerin katılımıyla müdahale edildi. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine helikopter desteği talep edildi.

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Yeni Mahalle ile Budaklı köyü sınırları arasında meydana geldi. Sarp ve kayalık arazi üzerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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