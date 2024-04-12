Altun, açıklamasında, İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak hedef almasının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibinin aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada'nın ağır yaralandığını ve ameliyata alındığını belirten Altun, TRT Arabi muhabiri Sami Berhum'un olaydan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

Altun, bu saldırıyı "alçak" olarak nitelendirerek kınadı ve bu tür saldırıların basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı. Ayrıca, uluslararası toplumun İsrail'in bu saldırılarına karşı kayıtsız kalmasının İsrail'i cesaretlendirdiğini belirtti.

"Artık yeter! Uluslararası toplum gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir" diyen Altun, İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırılarına karşı sessiz kalanların, İsrail'in soykırım suçuna ortak olduklarını ifade etti.

Altun, İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alan saldırılarını bir kez daha kınadı ve kameraman Sami Şahada'ya Allah'tan şifalar dilerken, TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altun açıklaması şöyle:

“İşgalci İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak hedef alması hız kesmeden devam ediyor.

Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı, ameliyata alındı. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu.

Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir.

İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalması da İsrail’i cesaretlendirmektedir.

Artık yeter! Uluslararası toplum gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir.

Bu sistematik saldırılara karşı sessiz kalanlar, İsrail’in soykırım suçuna ortak olanlardır.

Bir kez daha İsrail'in Gazze'de Gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah’tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Kaynak : PHA