İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, bu bütçenin kırsal altyapı yatırımları, personel giderleri ve taşıt bakım hizmetleri gibi geniş bir yelpazede kullanılacağını belirterek, Adıyaman'ın köylerinin daha modern bir yaşam alanına dönüştürülmesi için adımlar atacaklarını söyledi.

Bütçe Kasım Ayında Değerlendirilecek

İl Genel Meclisi, Kasım ayında başlayacak olan bütçe görüşmeleriyle bu dev bütçeyi farklı kalemlerde değerlendirecek. Erdoğan, "Önümüzdeki Kasım ayında İl Genel Meclisimizle birlikte bütçeyi bölüm bölüm değerlendirip, birlik ve beraberlik içerisinde görüşmeleri tamamlayacağız. Kırsal kesime yönelik hizmetlerimizi artırarak devam ettirmek için 2025 yılı bütçemizi bir önceki yıla göre iki katına çıkardık," dedi.

Detaylı Bütçe Dağılımı

Bütçe planlamasında en büyük pay kırsal bölgelerde yapılacak altyapı ve üstyapı yatırımlarına ayrıldı. Bütçenin farklı kalemlere göre dağılımı şöyle:

Personel giderleri: 272 milyon 400 bin TL

Akaryakıt giderleri: 127 milyon TL

Taşıt ve iş makineleri kiralama ve alımı: 93 milyon TL

Taşıt bakım ve onarım giderleri: 79 milyon 500 bin TL

Alt ve üst yapı yatırım hizmetleri: 300 milyon TL

Bitüm ve astar malzemeleri: 94 milyon TL

İlçelere transfer edilecek ödenek: 9 milyon 540 bin TL

Yasal paylar ve yedek ödenek: 88 milyon 80 bin TL

Kırsal Yatırımlar Artıyor

Başkan Erdoğan, bütçenin büyük bölümünün kırsal kesime yönelik altyapı hizmetlerine harcanacağını belirtti. Özellikle köylerdeki yol, su ve diğer altyapı çalışmalarının hızlandırılacağını vurgulayan Erdoğan, "Geçmişte yaptığımız yatırımlarla köylerimizin çoğunu şehir görünümüne kavuşturduk. Bu bütçeyle birlikte hizmet kalitesini daha da artırarak köy/kent ayrımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz," dedi.

Cumhurbaşkanına Teşekkür

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetin desteğiyle Adıyaman genelinde önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, İl Genel Meclis Üyelerimize ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 2025 yılı bütçemizin, ilimize, ilçelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum," diye konuştu.

Bölgedeki Gelişim ve Gelecek Planları

Bu önemli bütçe artırımı, Adıyaman ve çevresinde kırsal kalkınmanın hızlanmasına, köylerin daha modern ve yaşanabilir hale getirilmesine yönelik büyük bir adım olarak görülüyor. Kırsal altyapı hizmetleri için ayrılan 300 milyon TL ile köylerdeki yol yapım çalışmaları, su temini projeleri ve sosyal alanların geliştirilmesi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan, 2025 yılı bütçesinin önceki yıllarda olduğu gibi başarıyla uygulanmasını ve köylerde yaşam kalitesinin artmasını hedeflediklerini vurgularken, "Bu bütçe, köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için büyük bir fırsat olacak," dedi.

Meclis Başkanı, bütçenin yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, sosyal hayatı da olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, Adıyaman köylerinin gelecekte daha da gelişmiş bir altyapıya sahip olacağını vurguladı. Bu yatırımlar, Adıyaman’ı daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için atılan önemli adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA