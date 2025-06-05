“Gençlerimizin Konforu İçin Her Türlü Gayreti Gösteriyoruz”

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, kütüphaneciliğin eğitim hayatındaki yerinin altını çizerek şunları söyledi:

“Adıyaman Yeşilyurt Halk Kütüphanesi, ilimizin ikinci halk kütüphanesi olarak yaklaşık altı aydır hizmet veriyor. Kommagene Kültür Merkezi’ndeki İl Halk Kütüphanemiz çok yoğun talep görüyor ve zaman zaman öğrenciler yer bulmakta zorluk yaşıyordu. Bu nedenle Yeşilyurt’ta açtığımız kütüphanemiz, öğrencilerimize büyük kolaylık sağladı.”

Yelken, öğrencilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirterek, kütüphanenin akşam 21.00’e kadar açık kalması ve Cumartesi günleri de hizmet vermesi gibi düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yeni Kütüphane Müjdesi: Altınşehir’e Dev Kültür Merkezi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yelken, Altınşehir Mahallesi’ne büyük bir yatırım yapılacağının da müjdesini vererek, şunları kaydetti:

“Altınşehir’de, İl Halk Kütüphanesi kadar büyük bir kütüphane-kültür merkezi kurmak için projelendirme sürecini tamamladık. İnşallah önümüzdeki ay ihalesine çıkıyoruz. Bu yatırım, Adıyaman’ın kültürel altyapısına önemli katkı sunacak.”

Gençlere Sıcak-Soğuk İkram Noktaları Geliyor

Kütüphaneyi kullanan öğrencilerin içme suyu ve ikram ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduklarını belirten Yelken, “En kısa sürede iki adet sıcak-soğuk su sebili de kütüphanemize yerleştirilecek. Gençlerimiz için elimizden gelen tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Gençler Geleceğimizdir”

Konuşmasının sonunda tüm öğrencilere yaklaşan sınavlarda başarılar dileyen Yelken, “Bu şehirdeki gençler bizim en kıymetli varlığımız. Geleceğimizi şekillendirecek olanlar onlar. Biz de elimizden geldiğince onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA