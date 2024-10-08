Bosna-Hersek’in Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo şehirlerinde, 4 Ekim’de meydana gelen sel felaketi, büyük yıkıma yol açtı. Yoğun yağışların ardından gerçekleşen bu doğal afet sonucunda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev, işyeri ve tarım arazisi sular altında kaldı. Yaşanan sel sonrasında İHH İnsani Yardım Vakfı bölgede 350 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Sel felaketi en çok Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo bölgelerini etkiledi. Yaşanan sel felaketinde 18 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Sivil Savunma Bakanlığı, acil durum ilan etti. Arama kurtarma çalışmalarında sular altında kalan bölgelerde yaşayan Bosnalılar, farklı noktalara tahliye edildi. Bölgede temizlik çalışmaları ise devam ediyor.

Sel sonrasında bölgeye ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, selden etkilenen 350 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Bosna-Hersek Sivil Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada ise içme suyu, gıda, hijyen paketi, kum çuvalı, su çekme pompası, nem çekme pompası, şişme bot ve boya malzemesi gibi acil ihtiyaçlar olduğunu duyurdu.

Vakıf, bölgedeki yardım çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak : PHA