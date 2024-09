Vakıf tarafından şu ana kadar, 18 bin kişiye sıcak yemek, 500 aileye ise kumanya ve kuru gıda yardımında bulunuldu. Ayrıca, İHH tarafından kurulan mobil klinikte de her gün 200 kişiye sağlık hizmeti veriliyor.

Bangladeş'in doğusunda yaşanan yoğun yağışlar ve Hindistan tarafındaki baraj kapaklarının açılması sebebiyle yaşanan sellerden 5,6 milyon kişi etkilendi. Yerleşim alanları ve tarım arazileri sular altında kaldı, en az 67 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan büyük selin ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, afetin yaşandığı ilk saatlerden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Vakfın acil yardım çalışmalarının ilk etabında şu ana kadar, 18 bin kişiye sıcak yemek, 500 aileye ise kumanya ve kuru gıda yardımında bulunuldu.

Vakfın sağlık çalışmaları çerçevesinde ise, geçici koruma kampında bulunan ailelere yönelik muayene, tanı ve ilaç tedavi hizmetleri sunuluyor. Mobil klinikte her gün düzenli olarak 200 kişi sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.

İHH; Feni, Cumilla, Noakhali ve Lakhmipur şehirlerinde ağırlıklı olmak üzere acil yardım çalışmalarına devam ediyor.

Destek olmak için

İHH aracılığıyla Bangladeş’teki selden etkilenenlere destek olmak isteyen bağışçılar, SEL yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 130 TL destekte bulunabiliyor. Ayrıca, vakfın internet sitesi üzerinden ya da İHH’nın banka hesapları yoluyla açıklama kısmına "Proje Kodu 20680" yazarak bağış yapılabiliyor.



