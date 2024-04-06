Alınan bilgiye göre olay, saat 23.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhtar Sokak'ta Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara iftar yemeği hazırlanması için oluşturulan konteynerde bulunan mutfak tüpünde sızan gaz sıkışması kaynaklı şiddetli patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çevrede ikamet eden vatandaşlar, korkuyla kendilerini sokağa attı. Patlama nedeniyle çevredeki ev ve park halindeki araçlarda hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PHA