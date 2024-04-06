Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen Mesut Öztürk idaresindeki 27 NL 847 plakalı otomobil ile Nazım Avcı yönetimindeki 02 AZ 599 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA