İki aylık süreçte yapılan çalışmalar sonucunda 9 ayrı yakalamada toplam 18 kişiye 'Uyuşturucu Madde Kullanma Suçundan' adli işlem uygulandı. Operasyonlarda 36,62 gram sentetik kannobinoid, 4,93 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 2 adet sentetik ezca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca, işlem yapılan şahısların ikametlerine düzenlenen operasyonlarda ise 0,53 gram metamfetamin, 1,68 gram sentetik kannobinoid ve uyuşturucu madde paketleme eşyaları bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen GY., A.G. ve Z.A. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA